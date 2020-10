Fors meer besmettingen gemeld • Vicepresident Pence niet besmet

De Deense overheid gaat preventief een miljoen nertsen ruimen op nertsenboerderijen in de regio Noord-Jutland. Volgens het ministerie van Landbouw aldaar is het coronavirus vastgesteld op 41 nertsenboerderijen, en daarom worden de dieren op alle 100 nertsenboerderijen in de regio geruimd.

Een topfunctionaris van het Deense gezondheidsinstituut zegt dat het gevaarlijker is om een nertsenboer te zijn, dan een medewerker in de zorg. Mogelijk komt dat door de grote hoeveelheid stof die wordt gevormd in de boerderijen. "Het virus zit dan in het stof", waarschuwde hij op een persconferentie.

Minister Mogens Jensen van Landbouw zegt dat het ruimen van de dieren de enige optie is. "Ook al is dat tragisch voor zowel de dieren als mensen", zei hij. In Nederland zijn 59 bedrijven besmet verklaard. Gisteren meldde de Rijksoverheid een besmetting bij een nertsenbedrijf in Egchel.