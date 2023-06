Lhbti-gemeenschap Israël voelt zich bedreigd door conservatieve regering

Een minister die zichzelf een trotse homofoob noemt, een andere minister die de Pride Parades vulgair noemt, en parlementsleden die willen dat ondernemers lhbti'ers mogen weigeren als klant. Met de komst van de meest religieuze en conservatieve regering die Israël ooit heeft gehad, voelen leden van de lhbti-gemeenschap zich steeds meer bedreigd.

"Het begint echt eng te worden. Ik begin te voelen dat de manier waarop ik wil leven, niet meer als legitiem gezien wordt", zegt Galit Maor. Ze woont in Tel Aviv, samen met haar vriendin Noga Tamuz. "Ik heb het gevoel dat er een storm op ons af komt, en dat we ons schrap moeten zetten", zegt Tamuz.

Hervormingen

Premier Netanyahu wil met juridische hervormingen het Hooggerechtshof aanzienlijk minder macht geven, ten gunste van het parlement. Maar juist het Hooggerechtshof speelt een belangrijke rol in het beschermen van minderheden, zoals de lhbti-gemeenschap.

Het Hooggerechtshof in Israël kan nu ingrijpen als de regering bijvoorbeeld met een wet komt die in strijd is met de zogenoemde 'basisrechten'. Die basiswetten waarborgen fundamentele rechten, zoals het recht op gelijke behandeling en de rechten van minderheden. Maar als de hervormingen worden doorgevoerd, heeft het hof straks niet langer die macht.

"Het zou zomaar kunnen dat wij straks ergens niet meer welkom zijn als klant omdat we lesbisch zijn. Dat maakt mij bang", zegt Maor. "En ik maak me nog meer zorgen over wat we nog niet weten. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met rechten van homoseksuele ouders?"

Giftig klimaat

Er zijn ook zorgen over de veiligheid van lhbti'ers. Volgens de Israëlische lhbti-belangenvereniging Ha Aguda is er een direct verband tussen negatieve uitingen van politici en de veiligheid van de gemeenschap. "Wij registreren elk jaar het aantal incidenten tegen lhbti'ers. Van alle meldingen in het afgelopen jaar werd een kwart gedaan in de laatste twee maanden van het jaar, dat is precies nadat de regering werd gekozen", zegt voorzitter Hila Peer. "Politici creëren met hun homofobe uitspraken een giftig klimaat, dat direct impact heeft op onze veiligheid."

"Voor deze groep rechtse, radicale, religieuze mensen is de lhbti-gemeenschap een symbool van alles waar ze juist niet voor staan. En dus zijn wij het doelwit geworden", zegt Tamuz.

Pride

Tel Aviv is de meest seculiere stad van Israël en daarmee een populaire plek voor lhbti'ers. Maar ook hier maakt de gemeenschap zich nu zorgen. "Ik heb hier in Tel Aviv niet het gevoel dat ik anders ben, het is hier helemaal niet homofoob. Maar dan hoor ik over die incidenten en dat is dan meteen een reality check. En het is ook beledigend wat die politici zeggen. Ik wil zulke opmerkingen over mij en mijn mensen helemaal niet horen", zegt Maor.

En dat gevoel hebben meer mensen. De jaarlijkse Pride in Tel Aviv is dit jaar daarom veel politieker dan andere jaren, met meer protesten en politieke boodschappen. Peer: "We voelen zeker de angst binnen de gemeenschap over de hervormingsplannen. Toen wij begrepen wat die hervormingen mogelijk voor onze rechten zouden betekenen, kwam iedereen in actie om te demonstreren en te vechten voor onze manier van leven. En dat doen we ook tijdens de Pride. Je ziet bijvoorbeeld veel meer protesten en politieke boodschappen."

Ondanks de grote zorgen blijft Tamuz positief: "Ik denk echt dat zij het uiteindelijk niet gaan winnen, want liefde is sterker dan haat. Misschien klink ik nu cliché, maar ik geloof dat echt. Wij willen gewoon liefhebben. En wat is er sterker dan liefde?"