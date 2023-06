Kroatië mist steunpilaar Gvardiol tegen Oranje in Nations League

Kroatië neemt het woensdag in De Kuip in de halve finale op tegen Oranje. De andere halve finale volgt een dag later tussen Spanje en Italië in Enschede. De finale en de wedstrijd om de derde en vierde plaats worden zondag afgewerkt.

Het verlies van Gvardiol is een gevoelige aderlating voor de Kroaten. Op het afgelopen WK was de 21-jarige verdediger van RB Leipzig een van de uitblinkers van het team dat op derde plaats eindigde.

Kroatië moet het woensdag tegen Nederland en in het vervolg van de Final Four van de Nations League doen zonder Josko Gvardiol. De centrale verdediger kampt met een buikwandblessure. Intensieve behandeling de afgelopen dagen mocht niet baten.

Nations League live bij de NOS

De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië is woensdag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag.

De andere halve finale tussen Spanje en Italië is op donderdag en de finale wordt op zondag 18 juni gespeeld. Die begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.