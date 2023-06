Feyenoorder Kökcü vertrekt naar Benfica: 'Neem met trots en voldoening afscheid'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Ik wilde niets liever dan eerst met deze geweldige club succesvol zijn. Dat dit is gelukt, helpt mij om nu met trots en voldoening afscheid te kunnen nemen."

"Ik heb altijd gezegd dat ik Feyenoord pas zou verlaten als de tijd daarvoor rijp is en de voorwaarden ook goed zouden zijn voor de club", aldus Kökcü op de website van Feyenoord, waarmee hij dit seizoen kampioen werd.

Feyenoord heeft voor Kökcü een doorverkooppercentage bedongen, hoe hoog dat percentage is, maakte de Portugese club niet bekend. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano en Feyenoordnieuwsplatform 1908.nl zou dat percentage tussen de 20% en 25% liggen.

De Portugese club heeft ook nog een clausule in het contract van de Turks international op laten nemen. Mocht een geïnteresseerde club Kökcü in de komende vijf jaar over willen nemen, moet er 150 miljoen euro worden neergelegd.

Roger Schmidt

De 22-jarige Kökcü raakte enthousiast over Benfica na gesprekken met Fredrik Aursnes, zijn voormalige ploeggenoot bij Feyenoord die vorig jaar de overstap maakte naar de Portugese club waar oud-PSV-trainer Roger Schmidt aan het roer staat.