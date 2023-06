Sprintwinst De Kleijn in ZLM Tour, Kooij blijft leider algemeen klassement

Arvid de Kleijn heeft de derde etappe in de ZLM Tour gewonnen. De sprinter van Tudor, die zijn derde zege van het jaar boekte, was na 194 kilometer de rapste in Roosendaal.

De Kleijn hield Jakub Mareczko (winnaar van de tweede rit) en Matteo Moschetti achter zich. Olav Kooij bleef de leider in het algemeen klassement.

De sprinter van Jumbo-Visma, die de zege de voorbije ritten ook al misliep, moest in de sprint van veel te ver komen.

Voor de ZLM Tour maakten we onderstaande reportage over Olav Kooij.