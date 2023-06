Na Johnson stapt ook oud-minister Adams op als lid van het Lagerhuis

Na het vertrek van Boris Johnson uit het Lagerhuis, stopt nu ook de Britse parlementariër en voormalig minister Nigel Adams op. Hij is de derde Tory-parlementariër binnen 24 uur die per direct stopt. Gisteren maakte ook Nadine Dorries, voormalig mediaminister onder premier Johnson, bekend dat ze opstapte, een paar uur voor Johnson zijn vertrek aankondigde.

In een verklaring na zijn aftreden als parlementslid haalde Johnson gisteren uit naar de onderzoekscommissie. Volgens hem is er geen enkel bewijs van bewuste misleiding. "Ik heb niet gelogen, en ik geloof dat de commissieleden dat in hun hart weten."

Aanleiding voor Johnsons vertrek is het onderzoek dat naar hem loopt vanwege partygate. Het onderzoeksrapport is nog niet openbaar gemaakt, maar Johnson heeft het al gekregen en zegt dat de onderzoekscommissie hem kennelijk uit het parlement wil duwen.

Het vertrek van de drie betekent dat er voor hun plekken in het Lagerhuis by-elections komen, oftewel tussentijdse verkiezingen. Voor Johnson gebeurt dat inhet kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip, voor Dorries in Mid Bedfordshire en voor Adams in Selby en Ainsty.

Correspondent Verenigd Koninkrijk en Ierland Arjen van der Horst:

"Never say never met Johnson. Hij was jarenlang de politicus met die onverwoestbare antiaanbaklaag waartegen elk schandaal afketste. Tot vorig jaar natuurlijk, toen het zoveelste schandaal leidde tot zijn val als premier. En nu heeft partygate ook zijn parlementszetel gekost.

Zijn grote voorbeeld is Winston Churchill, de premier die na zijn eerste premierschap tijdens de Tweede Wereldoorlog terugkeerde als premier in de jaren 50. Johnson heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij net als zijn held wil terugkeren naar Downing Street. Hij zegt het ook in zoveel woorden in zijn verklaring. 'Het is erg droevig dat ik het parlement moet verlaten, voor nu tenminste.' Dus hij sluit een terugkeer zeker niet uit."