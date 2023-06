Lekke band breekt Van der Poel op bij rentree, Tiller wint Dwars door het Hageland

Een lekke band in de finale van Dwars door het Hageland heeft Mathieu van der Poel opgebroken bij zijn terugkeer in het peloton. De renner van Alpecin-Deceuninck maakte in de Belgische koers zijn rentree na twee maanden afwezigheid.

Rasmus Tiller schreef de koers op zijn naam. De Noors kampioen van Uno-X was in de korte slotklim de sterkste van een kopgroep van drie.

Tour en WK

Van der Poel kwam niet meer in actie sinds hij in april Parijs-Roubaix won. De alleskunner op de fiets bereidt zich voor op de Tour de France, de WK op de weg en de WK op de mountainbike. Hij rijdt deze maand nog de Ronde van België en de NK wielrennen.