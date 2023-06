Meisje (13) verdrinkt in recreatieplas Alblasserdam

Een 13-jarig meisje is vanmiddag overleden in een recreatieplas in Alblasserdam. Een woordvoerder van de veiligheidsregio spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van "een noodlottige verdrinking".

Het meisje was vanmiddag gaan zwemmen in de recreatieplas Lammertjeswiel en daarbij vermist geraakt. Verschillende hulpdiensten zetten een zoekactie op. Ook werd een burgernetmelding verspreid met een signalement van het kind.

Direct gereanimeerd

Na ongeveer een half uur werd het meisje in de plas gevonden, Reanimatie mocht niet baten. Het meisje overleed ter plekke.

De woordvoerder van de veiligheidsregio denkt dat het meisje eerder met een groep vriendjes en vriendinnen aan het spelen is geweest. Voor hen is hulpverlening bij de recreatieplas geregeld.

Burgemeester Jan Willem Boersma reageerde op Twitter: