Het Oekraïense tegenoffensief is begonnen, hoe staat het ervoor?

Hoe effectief zal de Russische luchtmacht zijn? En hoe effectief de Oekraïense luchtverdediging? Volgens oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif zijn dat de cruciale kwesties die zullen bepalen hoe het Oekraïense tegenoffensief, dat de afgelopen dagen echt op gang is gekomen, zal uitpakken. "Het is een onderbuikgevoel, maar ik denk dat we over een week meer weten."

De Oekraïners zijn deze week op meerdere plaatsen langs het 800 tot 900 kilometer lange front in de aanval. De strijd is intensief en bloederig. Onduidelijk is nog wat het hoofddoel van het offensief wordt, ook voor De Kruif. "De regio Zaporizja is de meest logische optie. Dan kun je naar de Zee van Azov doorstoten en verbreek je de landverbinding tussen Rusland en de Krim. Maar je kunt ook heel veel terrein terugwinnen in Loehansk en dan naar het noorden toe richting Charkiv."

Onwetendheid

Oekraïne zal er volgens De Kruif alles aan doen om de Russen zo lang mogelijk in onwetendheid te laten. Dat heeft meerdere redenen.

De uitkomst van oorlogen en veldslagen wordt vaak bepaald door reserves, omdat dat vaak ervaren en goed getrainde militairen zijn. Rusland zal zijn reserves daar willen inzetten waar het gevaar van een doorbraak het grootst is, denkt De Kruif. Oekraïne zal er alles aan doen om de Russen te misleiden, zodat de kans dat Oekraïners Russische reserves tegenkomen zo klein mogelijk is, of dat die reserves te laat komen.

In verband daarmee is de kromming die de frontlijn laat zien in het voordeel van Oekraïne en in het nadeel van de Russen. "Oekraïne kan eenheden relatief snel over eigen gebied van noord naar zuid en van zuid naar noord brengen. Rusland heeft het probleem van de buitenlijn. Die moeten vanwege de kromming in het front bijna altijd buitenom."