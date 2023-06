Nieuw protest in Nederland om dood Belgische student Sanda Dia

Zo'n honderd mensen hebben vanmiddag gedemonstreerd bij station Rotterdam Centraal. Ze eisten gerechtigheid voor Sanda Dia, de Vlaamse student die in 2018 om het leven kwam bij een gewelddadige ontgroening.

Het was de tweede demonstratie van deze week over de zaak. Afgelopen woensdag demonstreerden ook al zo'n honderd mensen bij de Belgische ambassade in Den Haag.

"No justice, no peace", was een van de leuzen die de demonstranten vanmiddag scandeerden, meldt de regionale omroep Rijnmond. Ze deden dat bij het nieuwe standbeeld van een zwarte vrouw op sneakers op het Stationsplein.

De achttien leden van de studentenvereniging Reuzegom die verantwoordelijk waren voor de fatale ontgroening van de zwarte student werden eind vorige maand door een rechtbank veroordeeld tot werkstraffen variërend van 200 tot 300 uur en tot boetes van 400 euro.

Zwart leven kost geen 400 euro

Die straf vinden de betogers van vanmiddag veel te laag. "Een zwart leven kost geen 400 euro", riepen ze. Volgens een van de initiatiefnemers van de demonstratie is de veroordeling van de verenigingsleden een "perfect voorbeeld van institutioneel racisme".

"We kunnen dit soort situaties niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zegt ze. "We kunnen het witte gerechtelijke systeem niet over ons heen laten lopen en net doen alsof dat oké is."

In een van de toespraken vanmiddag stelde een spreker dat zwarte studenten in Nederland ook tegen vooroordelen en racisme oplopen. Spokenwordartiest Zaïre Krieger, die eerder het gedicht The hill we climb van Amanda Gorman vertaalde, trad op bij de demonstratie. Vlak voordat ze begon, riep ze samen met het publiek meermaals de woorden "Black Lives Matter".

Mogelijk onderzoek in België

In België waren eerder ook demonstraties tegen het vonnis, waarbij werd gesuggereerd dat sprake zou zijn geweest van klassenjustitie. Naar aanleiding daarvan is de Hoge Raad nu verzocht om een onderzoek te doen naar de zaak.

De Hoge Raad is een overheidsinstantie die in 1999 werd opgericht om het vertrouwen van de burger in de Belgische justitie te verbeteren na de Dutroux-affaire. De Raad kan alleen onderzoeken of sprake was van fouten bij Justitie in het verloop van de rechtsgang; aan de inhoud van het vonnis zal zo'n onderzoek niets veranderen. Volgende week donderdag beslist de Hoge Raad of er een onderzoek komt.