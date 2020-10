181.000 banen weg bij bedrijven die coronasteun kregen

Bij bedrijven die overheidssteun kregen via de zogeheten NOW-regeling zijn tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan, een afname van 6,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het banenverlies was het grootst in de bedrijfstak 'verhuur en overige zakelijke diensten', met ruim 12 procent. 'Horeca en cultuur' en 'sport en recreatie' volgen daarna, met zo'n 10 procent banenverlies.

De overheid had als voorwaarde voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid gesteld dat bedrijven die van de regeling gebruikmaakten, in de drie maanden na het begin van de corona-uitbraak geen werknemers zouden ontslaan. Met de regeling wilde de overheid bedrijven die veel last hadden van de coronacrisis financieel ondersteunen.

Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen verdwenen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd, denkt het CBS. Ook worden bijvoorbeeld oproepfuncties, waarin geen uren worden vastgesteld, niet geregistreerd als baan.

Overheid betaalde meeste banen in horeca

In totaal waren de bedrijven die NOW-steun ontvingen goed voor 2,6 miljoen van de 8,5 miljoen banen in Nederland. Daarmee bevestigt het CBS wat minister Koolmees in juli al zei. De regeling was bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. De overheid nam maximaal 90 procent van het salaris over.

De horeca is in verhouding koploper als het gaat om de steun. Volgens het CBS werd 85 procent van de banen in die sector dankzij de overheidssteun overeind gehouden (368.000 van de 431.000 banen).

In de tak 'cultuur, sport en recreatie' ging het om driekwart van de banen (106.000 van 140.000 banen). Bij de tak 'verhuur en overige zakelijke diensten' ging het om 57 procent van de banen. Onder die sector vallen ook de uitzendbureaus. De bedrijven die van de NOW gebruikmaakten, hadden 588.000 van de ruim 1 miljoen banen in die sector.

Volgens het CBS kregen kleine bedrijven iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven.