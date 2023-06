Koeman: 'Geen definitief afscheid Cillessen, klap Berghuis niet reden afwezigheid'

Dat Jasper Cillessen niet is opgeroepen voor de Final Four van de Nations League, betekent nog niet het definitieve afscheid van de 34-jarige doelman bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman blijft de 65-voudig international van NEC na de zomer als een kandidaat zien. "Ik heb niet voor Jasper gekozen vanwege zijn vorm", zei Koeman zaterdag bij een persconferentie in Zeist. In de slotfase van het seizoen ging de ervaren Cillessen een paar keer opzichtig in de fout, bij nederlagen tegen Vitesse en sc Heerenveen. Cillessen miste het WK in Qatar onder Koemans voorganger Louis van Gaal. Bij de eerste interlands onder Koeman in maart tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 zege) stond Cillessen weer in de basis.

Nations League live bij de NOS De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië is woensdag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag. De andere halve finale tussen Spanje en Italië is op donderdag en de finale wordt op zondag 18 juni gespeeld. Die begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.

Drie maanden later roept Koeman met Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (afgelopen seizoen Freiburg, komend seizoen Brentford) en Andries Noppert (sc Heerenveen) drie andere keepers op. Noppert, die op het WK verrassend eerste keus was, ontbrak in maart door een blessure. "In mijn ogen hoort hij bij de beste drie keepers. Het is een geweldige gozer voor de groep heb ik vernomen, dat telt ook mee. Als hij in maart fit was geweest, had hij toen misschien ook wel gekeept." Berghuis Behalve Cillessen liet Koeman met Steven Berghuis, Brian Brobbey en Davy Klaassen drie Ajacieden thuis uit de voorselectie. Dat Berghuis niet werd opgeroepen, had niets te maken met de klap die hij onlangs uitdeelde aan een fan van FC Twente, zei de bondscoach. "Nee. Die keuze is vanwege zijn vorm, niet vanwege het incident."

"De selectie is gebaseerd op wat ik gezien heb. Het liefst kijk je naar fitheid, vorm en niveau. Maar je hebt ook te maken met de verschillende posities, op de ene positie is meer concurrentie dan de andere." "Vanwege de mindere vorm kies ik minder spelers van Ajax", zei Koeman, die na de teleurstellende duels met Frankrijk en Gibraltar goed nadacht over zijn selectie. Fitheid is een belangrijkere graadmeter geworden.

"Intensiteit heb je nodig in het hedendaagse voetbal. Je gaat uit van voetbal, maar ook van energie en afstanden kunnen lopen. Dat is ook belangrijk." Frimpong Jeremie Frimpong, die deel uitmaakt van het elftal van het jaar in de Bundesliga, werd door Koeman niet opgeroepen, omdat hij de defensieve kwaliteiten van de rechtsback onvoldoende vindt. Daarop bedankte Frimpong voor Jong Oranje, dat deze maand het EK in Georgië en Roemenië speelt. "Ik snap dat niet", zei Koeman resoluut. "Het is niet goed dat hij bedankt heeft, ik vind dat niet oké."

