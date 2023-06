Postuum eerherstel van KNVB voor Haagse topvoetballer Bram Appel

De Haagse oud-voetballer Bram Appel (1921-1997) krijgt postuum eerherstel van de KNVB. De voetbalbond erkent dat Appel in de jaren 40 en 50 heel belangrijk was voor de ontwikkeling van het profvoetbal. "Bram Appel heeft in zijn tijd als speler en trainer een toonaangevende rol gespeeld voor het Nederlands voetbal", laat de KNVB weten bij Omroep West. Biografen Martijn Schwillens en Bob Thomassen hadden aangedrongen op eerherstel van de voormalig aanvaller van ADO Den Haag. In totaal speelde Appel slechts twaalf interlands hoewel hij begin jaren 50 tot de Europese top behoorde. Dat hadden er veel meer kunnen zijn als toenmalig KNVB-voorzitter Karel Lotsy hem niet dwars had gezeten. Zo mocht Appel vlak na de Tweede Wereldoorlog niet uitkomen voor het Nederlands elftal, omdat hij tijdens de oorlog als dwangarbeider, dus tegen zijn wil, in Berlijn had gespeeld voor de Duitse topclub Hertha BSC. Schorsing door bond Ook in 1949 werd de Haagse aanvaller gedwarsboomd en zelfs geschorst door de voetbalbond. Hij had toen net als een aantal generatiegenoten een profcontract in het buitenland getekend. Appel ging spelen voor het Franse Stade de Reims en won daar meerdere prijzen (waaronder een voorloper van de Champions League). Maar in Nederland kwam hij samen met spelers als Frans de Munck, Kees Rijvers en Faas Wilkes op een zwarte lijst te staan. Een uitverkiezing voor Oranje was daardoor (opnieuw) uit den boze.

Het Nederlands elftal in 1955, midden zittend Bram Appel - ANP

De biografen beschrijven de feiten in Het Kanon, hun boek over Appel. En met dat boek onder de arm gingen ze van de week op bezoek bij KNVB-voorzitter Just Spee in Zeist. "Je weet het eigenlijk nooit bij de KNVB", aldus Schwillens. "Maar het enthousiasme waarmee Just Spee op onze vraag voor eerherstel reageerde gaf ons het idee dat hij ervoor openstond." Dat bleek. Spee sprak lovende woorden: 'Voor Bram Appel geldt dat hij naast zijn verdiensten op het veld, in 1953 ook de initiator was van de Watersnoodwedstrijd", aldus de KNVB-voorzitter. "De geschiedenis leert ons dat deze wedstrijd de katalysator werd voor het ontstaan van het betaald voetbal in Nederland. Met de blik van vandaag vinden wij het bij de KNVB belangrijk om voetbalhelden als Appel te eren voor de rol die zij gespeeld hebben. En de voetballende generaties van nu en de toekomst staan op de schouders van de generaties die hen voorgingen."

Bram Appel geeft zijn Franse collega Rene Marche de hand tijdens de benefiet tegen Frankrijk voor de watersnoodramp - ANP