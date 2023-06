Geen maat op Vingegaard in Dauphiné; ook winst in zevende etappe

Adam Yates kwam op 41 seconden als tweede over de streep en nam de tweede plaats in het klassement over van Ben O'Connor, die ruim een minuut toegaf op Vingegaard.

Jonas Vingegaard heeft in de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné nog eens flink uitgehaald. De Deense kopman van Jumbo-Visma reed op de slotklim weg uit een groepje met kopmannen en vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement flink.

De laatste etappe van de Dauphiné is zondag live te zien bij de NOS. De uitzending op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app begint om 13.40 uur.

Vingegaard gaf iedereen het nakijken en pakte zijn tweede ritzege in de achtdaagse rittenkoers. Zondag is de laatste etappe, waaraan de Deen begint met 2.11 voorsprong op Yates.

Rémi Cavagna, Anthony Perez, Victor Campenaerts en Madis Mihkels namen al vroeg de benen en begonnen zes minuten eerder aan de beklimming van de Col de la Madeleine (24,8 kilometer à 6,1 procent) dan het peloton.

Campenaerts kwam als eerste boven, nadat hij was weggereden uit de kopgroep. Het peloton volgde op 2,5 minuut en in de afdaling reed de Belg een minuut verder weg.

Op de volgende klim - de Col du Mollard, 18,3 kilometer à 5,7 procent - liep Campenaerts' marge terug en op de eerste meters van de slotklim werd hij ingelopen, toen Van Baarle zijn beulswerk verrichtte.

De Belg hield aan zijn avontuur wel de bergtrui over, maar Vingegaard liet andermaal zien dat hij de beste klimmer in de koers is. De Deen lijkt in topvorm voor de Tour de France, die op 1 juli begint.