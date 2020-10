EU-leiders bereiken akkoord over sancties tegen Wit-Rusland

Er komen sancties tegen Wit-Rusland. Dat hebben de EU-leiders in Brussel na een moeizame vergadering besloten. Cyprus lag lange tijd dwars vanwege een conflict met Turkije, maar ging uiteindelijk overstag. De andere EU-landen hebben beloofd dat als er de komende tijd nieuwe incidenten zijn met Turkije, er tegen dat land ook sancties komen.

"We zijn laat met de sancties, maar niet te laat", zei premier Rutte na afloop van de vergadering. "Het belangrijkste is dat er nu strafmaatregelen komen."

De EU stelt de komende dagen een lijst op met veertig namen van mensen in Wit-Rusland die hebben meegewerkt aan de fraude bij de verkiezingen deze zomer. President Loekasjenko staat niet op de lijst, al wordt hij door de Europese Unie niet erkend als president van Wit-Rusland. "We willen dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen komen", aldus de premier. "Het volk moet beslissen."

Turkije

Uiteindelijk ging Cyprus akkoord met de maatregelen, omdat de EU-leiders uitgebreid over Turkije hadden gesproken. "Er moet een einde komen aan de illegale activiteiten van Turkije in de Middellandse Zee", zei Rutte. Hij doelt daarbij op de zoektocht van Turkije naar olie en gas in delen van de zee, die Griekenland en Cyprus als hun gebied beschouwen. "Maar we moeten ook voorkomen dat het verder escaleert."

De regeringsleiders hebben daarom besloten om Turkije nog één kans te geven. "We staan op een T-splitsing. Het kan goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan. En als het niet goed gaat zijn we bereid om alles in te zetten, inclusief sancties", aldus Rutte.