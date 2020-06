Nieuwe arrestatie voor rellen Malieveld

Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag heeft de politie nog iemand opgepakt. De man van 61 uit Den Haag werd gistermiddag aangehouden in Brielle. Hij is vastgezet.

De rellen braken vorige week zondag uit na een betoging tegen het coronabeleid. Agenten eisten dat de aanwezigen, volgens de politie een mix van demonstranten en onruststokers, het Malieveld verlieten.

Veel mensen gaven daar geen gehoor aan en het kwam tot confrontaties met de politie. Op de dag zelf werden 425 mensen aangehouden, onder wie elf voor openlijke geweldpleging. Eén van de arrestanten van vorige week zit nog vast.

De recherche is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de rellen. Daarvoor vraagt de politie mensen om foto's en filmpjes op te sturen.