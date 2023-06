Dumfries spreekt van 'belevenis' richting Champions League-finale: 'Geloof me'

Toen Internazionale voor het laatst in de finale van de Champions League stond, speelde Denzel Dumfries nog bij het Rotterdamse Spartaan '20. In de C2. Een carrière als profvoetballer was mijlenver weg, het spelen in de eindstrijd van het hoogste Europese voetbaltoernooi al helemaal. Maar hij staat er vanavond toch echt, dertien jaar later. Vliegend over de rechterflank van het huidige Inter, een ploeg die net als Dumfries vooral uitblinkt in wilskracht en discipline. Tegen de gevreesde voetbalmachine Manchester City. 'Poule des doods' Dat Inter zo ver zou komen, lag net als Dumfries' opmars naar het voetbalwalhalla niet per se in de lijn der verwachting. Zeker niet na de loting voor de groepsfase, die de huidige nummer drie van Italië veroordeelde tot wat Dumfries de "poule des doods" noemt, met Barcelona, Bayern München en Viktoria Pilsen. Maar Inter werd tweede achter Bayern, waardoor niet Barcelona (zoals de 'kenners' voorspelden), maar de 'Nerazzurri' doorgingen.

Champions League-finale bij de NOS De finale van de Champions League tussen Internazionale en Manchester City begint zaterdagavond om 21.00 uur is via een liveblog te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. In de Studio Sport-uitzending van 23.30 uur op NPO 1 is een samenvatting te zien.

Daarna moesten er nog drie knock-outrondes overleefd worden. Al moet gezegd worden dat Inter het daarin slechter had kunnen treffen. Inter trof na de winter FC Porto, Benfica en AC Milan, waar City moest afrekenen met titelhouder Real Madrid, Bayern München en RB Leipzig. Maar Dumfries wil niets weten van een 'gemakkelijk schema'. "Natuurlijk zat je qua namen aan de goede kant, maar als je kritisch kijkt. Porto speelde met zoveel intensiteit. Niet normaal. Benfica kenmerkt zich dit jaar door het hoge niveau." "En de Milanese derby in de halve finales van de Champions League...", vervolgt de Oranje-international. "Dan spreek je van een heel andere belevenis. Daar komen heel andere emoties bij kijken. Geloof me", 'Lastig tegen ons spelen' En toch is Manchester City, de kampioen van Engeland, de favoriet vanavond. De immer positieve Dumfries beaamt dat, maar gelooft ten allen tijde in zichzelf en zijn team. "We hebben dit seizoen laten zien dat het lastig is om tegen ons te spelen."

Afbeelding ter illustratie - AFP

Dumfries vindt het zeker geen wonder dat Inter dit jaar de finale heeft gehaald. "In 2010 heb je al gezien dat Inter in staat is om de Champions League te winnen." Destijds speelde Wesley Sneijder in Milaan met José Mourinho als coach. Dumfries vs Aké Bij tegenstander City speelt landgenoot Nathan Aké. Het verschil tussen Dumfries en Aké is misschien wel exemplarisch voor het contrast tussen beide ploegen. Waar Inter het vanavond vooral moet hebben van hard werken, is City het team van de pure voetballers. Dumfries speelde in 2010 bijvoorbeeld bij een amateurclub (nog niet eens in het eerste C-elftal), terwijl Aké toen al te boek stond als groot talent. Linksachter Aké speelde in de jeugd bij Feyenoord en vertrok toen voor ongeveer 800.000 euro naar Chelsea. Hij en Dumfries kennen elkaar goed, want ze spelen samen bij Oranje. Tegenover elkaar stonden ze nog nooit.

Nathan Aké na het winnen van het Engelse kampioenschap - ANP