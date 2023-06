Extra ijsjes, extra water en gratis zonnebrand: we beleven een tropisch weekeinde

Ook bij festival Mañana Mañana in het Gelderse Laren zijn extra maatregelen genomen, meldt Omroep Gelderland . Extra waterpunten en extra schaduwplekken bijvoorbeeld. Maar er zijn ook 'zandhopen' geplaatst. Bezoekers kunnen daar hun sigarettenpeuken in uitdrukken, zodat er geen brand ontstaat. Het is immers niet alleen warm, het is ook droog.

Organisatoren van evenementen hebben zich dan ook voorbereid op een paar warme dagen. Bij festival Verknipt in Utrecht krijgen de bezoekers niet alleen gratis water, ze kunnen dansen op stevige technomuziek ook afwisselen met zwemmen in de recreatieplas. Organisator Reza Fathi vertelt bij RTV Utrecht dat er extra ehbo-teams rondlopen. "En onze beveiligingsteams zijn ingelicht. Die letten bijvoorbeeld extra op mensen die heel bezweet zijn, of verdwaasd rondlopen."

Voor de voetballertjes die vandaag en morgen meespelen bij het Nationale Voetbalweekend zijn extra ijsjes ingeslagen. Bij festivals is er (heel) veel, vaak gratis, water beschikbaar. En op de stranden, maar ook midden in de steden staan smeerzuilen met gratis zonnebrandcrème. Niet voor niets, want de temperatuur loopt vandaag flink op, met in het oosten en zuiden mogelijk 32 graden.

In Den Haag rijden vandaag extra trams naar het strand van Scheveningen. In Rotterdam rijden extra metro's op de nieuwe lijn naar Hoek van Holland, En NS laat twee keer zoveel treinen rijden als normaal tussen Amsterdam en Zandvoort aan Zee. "Daar wordt veel gebruik van gemaakt", liet NS aan het eind van de ochtend weten.

IJsjes

De KNVB houdt dezer dagen het Nationale Voetbalweekend. Dat betekent dat er bij veel voetbalclubs toernooien worden gehouden, vooral voor de jeugd. Bijvoorbeeld bij S.V. Zeist, waar de jeugd onder 12 jaar vandaag speelt. Of, beter gezegd: speelde. Want het zou de hele dag duren, maar de wedstrijden werden ingekort tot een kwartiertje en het toernooi werd al om 12.30 uur afgesloten. Alles om oververhitting van de spelertjes en speelstertjes te voorkomen. "En we hebben extra ijsjes ingeslagen", liet Ron van Veenendaal van de voetbalclub weten.

Bij ijsbedrijf Hollander met twee verkooppunten in Groningen, denken ze ondanks het warme weer met de gebruikelijke hoeveelheid ijs uit te komen. "Hoeveel we op dit soort dagen omzetten is een beetje lastig te zeggen, maar niet zo heel veel extra", zegt eigenaar Ronald Onnes bij RTV Noord. "Er komen minder mensen in de binnenstad met warme dagen, dus daar is de omzet minder. Eigenlijk kun je zeggen dat we met 20 graden méér verkopen dan met 27 graden."

Smeerzuilen duiken overal op

Niet helemaal nieuw, maar dit weekeinde duiken ze wel in één keer overal op: smeerzuilen met gratis zonnebrandcrème. Steeds vaker komt het initiatief tot de zuilen vanuit gemeenten, zorgverzekeraars en ook drogisterijen, weet NH Nieuws. Ze staan op de boulevards van Egmond aan Zee en IJmuiden, maar ook midden in het Vondelpark in Amsterdam.

Binnenkort staan die zuilen ook bij de vestigingen van 'zijn' ziekenhuis, zegt dermatoloog Peter Nijboer van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Hij bepleit een 'cultuurverandering' wat betreft smeren tijdens zonuren om zo de toename van het aantal gevallen van huidkanker een halt toe te roepen. Volgens Nijboer moet het "smeren net als tandenpoetsen gewoon een dagelijks ritueel worden".