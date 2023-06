Kinderen die gewond raakten bij mesaanval Annecy niet meer in levensgevaar

De kinderen die gewond raakten bij de mesaanval in Annecy verkeren niet meer in levensgevaar. Dat heeft justitie in Frankrijk bekendgemaakt. Gisteren werd al gezegd dat de vier jonge kinderen die gewond raakten stabiel waren.

Donderdag viel een Syriër, een asielzoeker van 31, in een speeltuin in de stad in het oosten van Frankrijk een aantal kinderen met een mes aan. Vier jonge kinderen, onder wie een Nederlands meisje van nog geen twee, raakten zwaargewond. Ook een man die de dader probeerde te stoppen raakte gewond.

Drie steekwonden

Volgens de Franse openbaar aanklager is het Nederlandse meisje in tegenstelling tot andere slachtoffers nooit in levensgevaar geweest. Ze heeft drie steekwonden, maar er zouden geen vitale organen geraakt. Het meisje ligt in een ziekenhuis in de Zwitserse stad Genève, waar haar ouders bij haar zijn.

Volgens de openbaar aanklager zijn er geen aanwijzingen dat de Syriër een terroristisch motief had. Eerder werd dat ook al benadrukt. Waarom hij wel heeft gestoken, is niet duidelijk. Hij wordt psychisch onderzocht.

De verdachte is aangeklaagd voor poging tot moord en voor het zich gewapend verzetten tegen zijn aanhouding.