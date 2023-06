Paus nog minstens een week in het ziekenhuis na buikoperatie

Paus Franciscus herstelt goed van zijn buikoperatie van woensdag, maar blijft in ieder geval de hele volgende week nog in het ziekenhuis. Dat heeft het Gemelli-ziekenhuis in Rome laten weten.

Om te voorkomen dat zijn buikwand te veel wordt belast, zal de paus morgen ook niet de zegen uitspreken vanaf een balkon van het ziekenhuis. Het zal zo'n drie maanden duren voor de littekens zijn hersteld. Dat is volgens de artsen normaal bij dit soort operaties.

De 86-jarige Franciscus onderging deze week een operatie aan de buikwand, die zo'n drie uur duurde. Er werd littekenweefsel weggehaald dat daar was ontstaan na een eerdere darmoperatie.

Volgens de artsen heeft de paus geen pijn, maar krijgt hij wel medicijnen die hem helpen bij het ademen. Ook is hij begonnen met het eten van halfvast voedsel. De medische waarden zijn goed en de paus heeft geen hartproblemen, aldus het ziekenhuis. Eerder zei het Vaticaan dat Franciscus de tijd in het ziekenhuis doorbrengt met werken en bidden.

Dikke darm

Kort na de operatie van woensdag was de verwachting dat de paus maximaal een week nodig zou hebben voor zijn herstel. Wel waren alle audiënties tot in ieder geval 18 juni al afgezegd.

Afgelopen maart werd de paus ook opgenomen in het ziekenhuis, toen met een luchtweginfectie. In 2021 werd een deel van Franciscus' dikke darm verwijderd. Dat gebeurde vanwege een aandoening waarbij uitstulpingen ontstaan in de wand van de darm, die kunnen leiden tot ontstekingen.