Trainer Barendrecht heeft geen spijt van opzettelijk verlies: 'KNVB is de grote loser'

Barendrecht heeft geen spijt van het opzettelijk verliezen van de wedstrijd tegen GVVV in de Derde Divisie. De ploeg werd door de KNVB bestraft met vier punten in mindering. "Als we nog honderd keer in deze situatie komen, doen we honderd keer hetzelfde", zegt trainer en oud-prof Leen van Steensel tegen Rijnmond .

"Dit verdient niet de schoonheidsprijs", reageert Van Steensel, die betaald voetbal speelde bij FC Utrecht en Excelsior. "We hebben best wat oude supporters die zijn weggelopen. Die waren boos en teleurgesteld dat we het zo lieten lopen, want we speelden echt een goede wedstrijd. Daar zit een bepaalde schade voor de club in."

"Maar ik vind niet dat je dat ons mag verwijten. Verzin maar eens een goede manier om in vijf minuten tijd drie tegengoals te krijgen. Die is er niet. Als we nog honderd keer in deze situatie komen, doen we honderd keer hetzelfde."