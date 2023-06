Blowverbod Amsterdamse Wallen: 'Jointjes worden snel uitgedrukt'

Eerder werd in hetzelfde gebied ook al een alcoholverbod ingesteld. De kroegen mogen niet meer onbeperkt de hele nacht openblijven. En het blowverbod beperkt zich niet tot jointjes, ook het gebruik van bijvoorbeeld lachgas is verboden op de Wallen.

Het was wereldnieuws, het blowverbod dat ruim twee weken geleden inging op het meest drukke stukje van de Wallen. "Voor Amsterdam is het blowverbod maar een van de vele maatregelen om het massatoerisme aan te pakken en de bewoners meer levenskwaliteit terug te geven", schreef onder meer de Duitse website Tagesschau.de .

Of er veel boetes van 100 euro zijn uitgedeeld is onbekend. Maar blowers houden wel degelijk rekening met het verbod. "Wat onze handhavers merken is dat als ze op straat mensen tegenkomen die aan het blowen zijn, zij hun jointje onmiddellijk uitmaken", aldus de burgemeester. "Wat betekent dat mensen wél in de gaten hebben dat ze iets doen wat niet mag. Je stelt een nieuwe norm."

"De overlast moet worden teruggedrongen", benadrukt Halsema. En dan moet je wel naar dit soort verboden grijpen. "Amsterdam is nou eenmaal een magneet voor bezoekers uit andere delen van het land en voor internationale toeristen. We kunnen niet een brug ophalen in de stad en zeggen: 'je komt er niet meer in'. Het is vrij verkeer van personen", stelt de burgemeester. "Dus je hoopt dat langzaam maar zeker internationaal ook bekend wordt dat de stad op een ander soort toerisme hoopt. En minder toerisme, want het worden er ook echt te veel."

Tegelijk is het blowverbod geen 'wondermiddel', zegt Halsema. "Het was een wens van de gemeenteraad. En ik heb altijd gezegd dat het afhankelijk is van handhaving. En we hebben beperkte handhaving, dus verwacht niet dat je niets meer op straat zal zien."

Eerder dicht

Bewoners van de Wallen hebben gemengde gevoelens bij de maatregelen. Aan de ene kant zijn ze blij dat Amsterdam probeert het massatoerisme te beteugelen. Tegelijkertijd krijgen ook zij te maken met beperkende maatregelen.

Halsema: "Waar cafés in dat beperkte deel van de binnenstad mee te maken hebben is dat ze eerder dicht moeten dan in het verleden; overigens nog steeds met hele ruime openingstijden. Dat is altijd het conflict geweest in de binnenstad: er is niet één mening, er is niet één soort gebruiker van de binnenstad. Er zijn inwoners, er zijn sekswerkers, cafés, horeca, seksshops. Er is van alles en nog wat en ze hebben allemaal verschillende belangen. We hebben ervoor gekozen om aan de kant te gaan staan van de inwoners."

De burgemeester heeft daar nog een extra reden voor: juist om de wijk leefbaar te houden, of leefbaarder te maken wil ze voorkomen dat mensen wegtrekken. "Als er geen mensen meer wonen, dan sterft een deel van de stad langzaam af en dat wil je niet. Het moet een levend deel blijven. Dus zal je het er even mee moeten doen dat je als Amsterdammer iets korter in de kroeg kan blijven zitten."