CU-Kamerlid Dik-Faber na verkiezingen niet terug in Tweede Kamer

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber stopt na de verkiezingen met haar werk in de Tweede Kamer. Ze stelt zich niet verkiesbaar voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar.

Dik-Faber zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en houdt zich nu onder meer bezig met landbouw, klimaat, milieu, wonen en medische ethiek. Ze noemt het besluit om te stoppen "geen gemakkelijke beslissing", maar zegt dat ze meer tijd wil hebben voor andere zaken. In juni had ze zich nog gemeld bij de selectiecommissie van de partij voor een verkiesbare plaats, maar een aantal weken geleden heeft ze die sollicitatie ingetrokken.

"Mijn vader heeft intensieve zorg nodig en ik wil meer tijd met m'n ouders doorbrengen. En met ons gezin", schrijft ze in een verklaring. "Maar dat lukt steeds minder. Ik heb gemerkt dat je jezelf kunt verliezen in de politiek en voor je het weet zien ook andere mensen mij vooral als de politicus. Ik zie ernaar uit om gewoon mezelf te zijn."

Segers: enorme waardering

Dik-Faber is de tweede politicus van de huidige ChristenUnie-fractie die aankondigt niet terug te keren na de verkiezingen. Joël Voordewind maakte in juni bekend dat hij, na vijftien jaar Kamerlidmaatschap, stopt.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers zegt dat hij weinig mensen kent met "een groter hart voor de schepping dan Carla". "Daarnaast heb ik enorme waardering voor haar tomeloze inzet voor een land waarin iedereen meetelt, ook als je een beperking hebt. Ze gaat op zorgvuldige wijze het gesprek aan over gevoelige onderwerpen, zoals op het gebied van medische ethiek. Daar ben ik haar zeer dankbaar voor."

Dik-Faber werd in 2018, samen met D66-Europarlementariër Gerbrandy, uitgeroepen tot Groenste Politicus, omdat ze volgens de initiatiefnemers natuur en landbouw bij elkaar bracht met concrete voorstellen.

Ook trok ze de aandacht met opvallende outfits op Prinsjesdag. Vorig jaar nog koos ze voor een pak gemaakt van zeewier, eerder droeg ze onder meer kleding gemaakt van het leer van treinstoelen, van visnetten en van petflessen.