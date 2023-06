De Groot verovert op Roland Garros tiende grandslamtitel op rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vierde keer Roland Garros op haar naam geschreven. In de finale was de Nederlandse met 6-2, 6-0 te sterk voor Yui Kamiji. Het is de achttiende grandslamtitel - en tiende op rij - voor De Groot.

De Groot is al jarenlang met afstand de beste rolstoeltennisster ter wereld. De enige die bij haar in de buurt komt, is de Japanse Kamiji. Van de laatste 24 grandslamtitels gingen er 23 naar een van beiden.

De Groot en Kamiji stonden voor de zestiende keer in de finale van een grandslamtoernooi tegenover elkaar. De 29-jarige Kamiji won alleen de eerste twee ontmoetingen (US Open in 2017 en Roland Garros in 2018).

Komt concurrentie dichterbij?

Voorafgaand aan de finale vertelde De Groot dat de concurrentie voor haar gevoel dichterbij komt. "Ze leren nieuwe dingen om mij te kunnen verslaan. Aan mij is het zaak om scherp te zijn en te reageren daarop."