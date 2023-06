Vijf doden door explosie in Turkse fabriek voor raketten en explosieven

Een ontploffing in een wapenfabriek in de Turkse hoofdstad Ankara heeft vanochtend aan vijf mensen het leven gekost, meldt het ministerie van Defensie. De slachtoffers zaten in een gebouw dat na de explosie instortte.

De ontploffing was op het terrein van een staatsbedrijf waar raketten en explosieven worden gemaakt. Door de klap sneuvelden ramen van winkels en huizen in de buurt.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de gouverneur van Ankara zegt dat er vermoedelijk iets is misgegaan bij de productie van dynamiet. Aanklagers zijn een onderzoek gestart.