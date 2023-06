Kromowidjojo noemt zichzelf 'geen zwemcoach, maar coach in het zwemmen'

Toch wil ze absoluut niet de expert zijn die het als kampioen allemaal wel weet. "Het is voornamelijk heel veel vragen stellen en luisteren. Ik neem natuurlijk ervaring mee, maar het is absoluut geen kwestie van: 'Ik deed het zo, dus dit is de manier'. Het is meer een coachende rol, dan een rol als zwemcoach, of een oma die even vertelt hoe het moet."

Ranomi Kromowidjojo bij een groot zwemtoernooi. Het is een vertrouwd gezicht. Toch is de rol voor de drievoudig olympisch kampioene volledig anders dan in haar gouden jaren. Sinds dit seizoen begeleidt ze jonge talenten richting de top. Vooral op mentaal gebied staat ze de nieuwe generatie als mentor bij. "Iedereen heeft te maken met uitdagingen, onzekerheden, rotdagen en momentjes dat het niet lukt."

De muziek staat vol aan in een broeierig warm Amerena-zwembad in Amersfoort. Als er tientallen sterke mannen en vrouwen zich voorbereiden op de NK langebaanzwemmen en de badmeesters daadwerkelijk kijken of er niemand verdrinkt in het inzwembad, wandelt er een bekend gezicht voorbij.

Tijdens de finalesessie lijkt Kromowidjojo overal op te duiken. Ze staat langs het bad, praat in de opwarmruimte met de sporters en ondertussen gaat ze nog met veel aanwezigen op de foto. Voor haar is het belangrijk om benaderbaar te zijn voor haar talenten. "Ik zit er niet bovenop, niks moet. Maar het belangrijkste is: ik ben er. Je kan me bellen, appen, mailen of aanspreken."

"Het is heel fijn om het van zo iemand te horen, er is bijna niemand van wie je het beter kan horen dan van haar. Alles wat je kan behalen, heeft ze behaald. Mooi om dat mee te kunnen pakken."

"Ranomi heeft natuurlijk een bak aan ervaring. We hebben nu drie keer gezeten en we hebben het gehad over zenuwen onder controle houden, de druk voor de race, en vooral hoe zij dat heeft ervaren en daarmee om is gegaan."

Koen de Groot is een van de jonge talenten die door Kromowidjojo begeleid wordt. Op donderdag werd hij tweede op de 100 meter schoolslag, achter kampioen Arno Kamminga. De Groot is blij met Kromowidjojo als mentor.

Kromowidjojo vervolgt: "Het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid dat ik de jonge zwemmers mee wil geven. Als je topsporter bent, moet je ook assertief zijn. Je moet zelf aan de bel trekken, als het goed of niet goed gaat. Dat loopt heel goed."

Het mentale aspect spreekt Kromowidjojo het meeste aan, en dat is volgens haar een tendens. "Waar ik mee bezig ben, gaat niet per se over zwemmen. Het gaat over je goed voelen en het beste uit jezelf halen. Ik weet dat Ireen Wüst er ook mee bezig is, het is toch een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Het wordt steeds bespreekbaarder."

De Groot: "Je merkt dat de druk op grote toernooien een beetje anders is. Het is fijn dat iemand die het ook mee heeft gemaakt, er met je over kan praten. Het is ideaal, een soort van opluchting. Ik denk dat heel veel mensen niet kwijt kunnen hoe het voelt, bij Ranomi kan dat perfect."

Geen zwemcoach

De drievoudig wereldkampioen wil ver weg blijven bij het coachen langs het bad. "Ik noem mezelf geen zwemcoach, maar coach in het zwemmen. Anders denken mensen dat ik een trainer ben. Daar ligt mijn passie niet, dat is nooit zo geweest."