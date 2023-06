Enorme 'Nederlandse' badeend in haven Hongkong na 1 dag al leeggelopen

De knalgele, 18 meter hoge badeenden, Double Ducks genaamd, waren sinds gisteren te zien in de Victoriahaven van de stad. Ze zijn bedacht door de Nederlandse ontwerper Florentijn Hofman. Toeristen en anderen in het havengebied reageerden teleurgesteld.

Een van de twee enorme opblaasbare gele badeenden in de haven van Hongkong is na één dag al leeggelopen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet meteen duidelijk. Mogelijk speelde de hitte een rol. Het is in Hongkong ruim 30 graden.

Hofman bedacht het concept van de enorme badeend als drijvend kunstwerk meer dan 15 jaar geleden. Sindsdien zijn ze te zien geweest in onder meer Amsterdam, Sydney, Osaka, Sao Paulo en Los Angeles. Iedere stad kreeg zijn eigen eend, met steeds net iets andere afmetingen.

In 2013 was Hongkong aan de beurt. Vanwege het tienjarig jubileum is de eend teruggekeerd naar de Chinese stad en hij heeft een vriendje meegenomen. Het was de bedoeling dat ze twee weken te zien zouden zijn. Of de lekke eend nog gerepareerd kan worden, is niet duidelijk.

Hofman zegt dat zijn project puur bedoeld is om plezier te brengen. Er is wat hem betreft geen politieke boodschap. Dat er in Hongkong voor het eerst twee eenden waren, koppelt hij aan de coronapandemie. Daardoor "realiseerden we ons hoe belangrijk het is om het moment te beleven en samen te zijn".

Bekijk hier hoe de eenden gisteren te water werden gelaten: