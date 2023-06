Man van 32 kort na arrestatie met taser in Rotterdam overleden

Een 32-jarige man is gisteravond in Rotterdam overleden, niet lang nadat hij door de politie was opgepakt. Bij zijn aanhouding gebruikte de politie een stroomstootwapen. De rijksrecherche onderzoekt of het gebruik van die taser (mede) tot de dood van de man heeft geleid.

Rond 23.15 uur kreeg de politie de melding dat iemand op de 's-Gravenweg in de Rotterdamse wijk Kralingen in verwarde toestand op een voertuig gesprongen zou zijn. Getuigen zeggen bij Rijnmond dat de man daarvoor met zijn fiets op een tegemoetkomende auto inreed.

Na een achtervolging bracht de politie de man met een taser 'onder controle', laat het OM weten. Kort hierna werd de arrestant onwel. Hoewel de agenten en gealarmeerde hulpdiensten nog probeerden hem te reanimeren, overleed hij 's nachts in het ziekenhuis.

Toxicologisch onderzoek

Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de rijksrecherche, onderdeel van het OM, onderzoek naar de dood van de man. Er zal onder andere sectie worden verricht. Ook wordt toxicologisch onderzoek gedaan om te kijken of de man onder invloed was van drugs, medicijnen of alcohol.