Indonesië zet Australische surfer uit die in dronken toestand visser mishandelde

Indonesië zet vandaag een Australische surfer uit naar zijn thuisland. Hij zat wekenlang in de gevangenis en werd ervan beschuldigd dat hij naakt en dronken meerdere mensen had belaagd in de provincie Atjeh.

De 23-jarige Bodhi Mani Risby-Jones werd eind april aangehouden op het eiland Simeulue, voor de kust van Sumatra. Op een avond liep hij volgens de politie naakt en in beschonken toestand de straat op. Daar mishandelde hij in ieder geval een visser die op een motor reed. Het slachtoffer brak meerdere botten en liep een ernstige infectie op.

De surfer zei aanvankelijk dat hij één slokje wodka had gedronken en bij het surfen een zonnesteek had opgelopen. Later bood hij excuses aan voor zijn gedrag.

Sharia

In Atjeh is de verkoop en consumptie van alcohol verboden. Het is de enige provincie in Indonesië waar de sharia van kracht is. Op basis van die strenge islamitische regels zijn in het verleden mensen veroordeeld tot een openbare geseling voor dronkenschap.

De surfer kon voor de mishandeling vijf jaar celstraf krijgen. Die straf ontloopt hij omdat hij zich heeft verontschuldigd en er afspraken zijn gemaakt over een schadevergoeding. Volgens Australische media betaalt Risby-Jones 250 miljoen roepie, omgerekend een kleine 16.000 euro, voor onder meer de ziekenhuiskosten.

Bewakers bedankt

Risby-Jones werd dinsdag vrijgelaten uit de gevangenis en overgebracht naar een detentiecentrum voor migranten. Gisteren vloog hij naar Jakarta om vanaf daar naar Australië te vertrekken.

Op beelden van zijn vrijlating van dinsdag was te zien dat hij gevangenisbewakers omhelsde en groette. "Ik kreeg de glimlach maar niet van mijn gezicht, het voelde zo goed om de gevangenis te verlaten", zei hij. Ook bedankte hij iedereen die aardig voor hem was en hem heeft opgevangen.