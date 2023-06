Instroom asielzoekers dit jaar tot nu toe lager dan verwacht

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt was in de eerste vijf maanden van dit jaar lager dan de hoge voorspellingen. Van januari tot en met mei was de instroom bij de centra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 18.356. Dat is zo'n 1300 lager dan vorig jaar in dezelfde periode, terwijl het kabinet tot op heden uitgaat van een duidelijke stijging.

Eind april voorspelde het kabinet dat de asielinstroom in 2023 zou oplopen tot een "meest waarschijnlijk" totaal van ruim 70.000. Vorige week kreeg premier Mark Rutte op een VVD-bijeenkomst nog stevige kritiek van partijgenoten op deze hoge aantallen. "70.000 mensen, dat kan onze samenleving niet aan", zei bijvoorbeeld fractievoorzitter Sophie Hermans. Haar collega en coalitiegenoot Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemde een dergelijke instroom op een partijcongres juist "te dragen".

Situatie in asielopvang stabiel

Tot nu toe loopt de realiteit achter op die prognose. De komst van asielzoekers naar Europa verloopt via een vrij vast ritme: in de zomer zijn er bijvoorbeeld meer vluchtelingen dan in de winter. Ook als dit wordt meegewogen, hadden er tot en met mei duizenden asielzoekers méér naar Nederland moeten komen om eind december in de buurt van de 70.000 te komen.

In de asielopvang is de situatie sinds het begin van het jaar dan ook stabiel, met een bezetting van zo'n 53.000 mensen. Dat is overigens nog altijd wel meer dan het aantal plekken dat beschikbaar is in reguliere centra. Zo'n 16.000 asielzoekers zitten in de (crisis)noodopvang in onder meer evenementenhallen, waarvan de rechter heeft vastgesteld dat de kwaliteit onder de maat is. Maar de huidige aantallen maken volgens betrokkenen de kans wel groter dat de situatie in de opvang deze zomer beheersbaar blijft.