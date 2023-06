Depay staat langs de kant bij Final Four: 'Uiteindelijk komt na vallen weer opstaan'

Memphis Depay vertelt vanaf een door hem georganiseerd vier-tegen-vier-toernooi het belang van straatvoetbal voor de jeugd. Ook gaat het even over zijn fitheid en de kansen van Oranje in de Nations League-finale, waar hij ontbreekt. - NOS

In Rotterdam was hij betrokken bij een vier-tegen-toernooi, bedoelt om jeugd te stimuleren om te gaan voetballen. En om aan hun techniek te werken. Straatvoetbal in de zaal. "Nog steeds wil iedereen voetballer worden, maar dat lukt je niet zomaar", zegt Depay. "Bijna iedere topvoetballer heeft vroeger op straat gespeeld." "Voor mijn gevoel voetballen kinderen steeds minder op straat. Er zijn tegenwoordig veel meer afleidingen. Maar het voetballen op straat biedt je wel een skillset die je als voetballer kan helpen." Aan de bak Hij had graag zelf een balletje mee getrapt, maar dat zit er zowel in de Nations League als op het vier-tegen-toernooi niet in. Depay vertelt nog flink aan de bak te moeten om een snelle terugkeer te realiseren. "Ik moet nu aan het werk om zo snel mogelijk terug te keren en daar duik ik niet voor weg", aldus aanvaller. "Uiteindelijk komt na vallen weer opstaan. Ik moet hier doorheen en wil sterker terugkomen."

Memphis Depay op de foto met de deelnemers - Red Bull

Depay, vice-topscorer van het Nederlands elftal, denkt dat Oranje ook zonder hem zal presteren in de Final Four. "We komen daar met nieuwe talenten die ook weer op gaan staan. Er zijn ervaren jongens bij, die finales in de Champions League hebben gespeeld. We hebben gewoon een hele goede ploeg. Ik heb er vertrouwen in."