Denver Nuggets wint weer van Miami Heat en is zege verwijderd van titel

De Nuggets leidden halverwege met 55-51 en stonden daarna altijd aan de goede kant van de score. De thuisploeg kwam in het vierde kwart nog tot op vijf punten (86-81), maar het gat werd niet gedicht. Denvers Aaron Gordon was topscorer met 27 punten.

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA-finale het vierde duel met Miami Heat gewonnen: 108-95. Denver leidt nu in de best-of-7-serie met 3-1 en heeft nog een zege nodig voor zijn historische eerste titel.

Slecht een keer in de geschiedenis werd een team ondanks een 3-1 achterstand in de finale kampioen. Cleveland Cavaliers flikte dat in 2016 tegen Golden State.