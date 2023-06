Verkenners zagen Omtzigt als probleem en risico voor de formatie

Jorritsma en Ollongren zagen zich op 25 maart, een week na aanvang van hun verkenning, gedwongen hun opdracht terug te geven, nadat Ollongren gefotografeerd werd met een notitie onder haar arm waarop "positie Omtzigt, functie elders" stond genoteerd. De positie van premier Mark Rutte (VVD) wankelde nadat uitkwam dat zowel hij als de verkenners ten onrechte hadden ontkend over Omtzigt te hebben gesproken. Rutte overleefde ternauwernood het nachtelijke debat op 1 april, nadat uit vrijgegeven aantekeningen bleek dat Omtzigt wel degelijk ter sprake was gekomen in zijn gesprek met de verkenners.

In een vertrouwelijk document staat dat Jorritsma in dat gesprek uitgebreid is ingegaan op de positie van Omtzigt, hem een probleem noemt en stelt dat hij onhoudbaar zou zijn. Kamervoorzitter Arib wilde niet meegaan in het verzoek om uitstel omdat ze het ongepast vond zo vroeg in de formatie over personen te praten. De verkenners maken in hun eindverslag van 26 maart geen melding van het gesprek met Arib. Ook tijdens het debat op 1 april over "functie elders" verzwijgen zij dat de positie van Omtzigt uitgebreid ter sprake kwam.

Nieuwsuur legde de verkenners voor deze reconstructie een reeks vragen voor over het gegeven dat zij de positie van Omtzigt direct hoog op de agenda hebben gezet. Annemarie Jorritsma laat weten "niet inhoudelijk te willen reageren", omdat er "niets toe te voegen is aan wat al gemeld is". Ollongren vindt het "niet passend als minister opvattingen te delen over het formatieproces". "We hebben over de kabinetsformatie verantwoording afgelegd in een Kamerdebat en een onafhankelijke commissie heeft op verzoek van het Presidium van de Tweede Kamer de kabinetsformatie geëvalueerd. Ik laat het debat daarover dus graag aan Kamerleden en wetenschappers", aldus de huidig minister van Defensie.