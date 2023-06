Italiaanse marine beëindigt vermoedelijke kaping op vrachtschip

De Italiaanse marine heeft voor de kust van Napels een einde gemaakt aan een vermoedelijke kaping van een Turks vrachtschip. Een groep verstekelingen zou hebben geprobeerd controle over het schip te krijgen.

Volgens de Italiaanse minister van Defensie zijn de 22 bemanningsleden in veiligheid gebracht. Zij hadden eerder op de dag alarm geslagen omdat verstekelingen, een aantal met wapens, aan boord waren gezien.

De bemanning had zich hierop teruggetrokken in de machinekamer. Italiaanse douane- en patrouilleschepen blokkeerden het schip, waarna de commando's via een helikopter op het schip landden.

Onderzocht wordt wie van de verstekelingen heeft meegewerkt aan de kaping. Het zou gaan om een groep van 15 immigranten uit Syrië, Irak en Afghanistan. Onder hen zijn ook twee vrouwen. Volgens de minister waren twee of drie van de verstekelingen gewapend met scherpe voorwerpen.

Het schip, de Galata Seaways, was onderweg van Yalove in Turkije naar de Zuid-Franse havenplaats Sète, niet ver van Montpellier. De verstekelingen zijn overgebracht naar een politiebureau in Napels.