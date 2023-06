Kinderen 40 dagen na vliegtuigcrash levend teruggevonden in jungle

Vier kinderen die begin vorige maand na een ongeluk met een vliegtuigje in Colombia vermist raakten, zijn na ruim een maand levend teruggevonden. Hoe het met de drie meisjes en de jongen gaat is nog niet duidelijk, de kinderen zijn naar een ziekenhuis in de hoofdstad Bogotá gebracht. Op een foto, gedeeld door de president van het land, is te zien hoe een groep soldaten de magere kinderen op de gevonden plek verzorgt. De kinderen, van 13, 9, 4 en ongeveer 1 jaar oud, komen uit de regio en kenden het gebied goed. De Spaanse krant El País schrijft dat vooral de oudere kinderen de jungle goed kenden en wisten welke planten ze wel konden eten en welke niet. In de video hieronder zie je hoe de kinderen worden gered uit de diepe jungle:

De kinderen zijn volgens de krant zo'n vijf kilometer van de plek van het gecrashte vliegtuig gevonden. Verdere details over hoe de kinderen de veertig dagen in de jungle hebben weten te overleven zijn niet bekendgemaakt. Op 1 mei stortte het vliegtuigje neer in het Amazonegebied, aan boord waren zeven passagiers. Na een lange zoektocht werden de lichamen van de drie volwassenen gevonden, onder wie de moeder van de kinderen en de piloot.

Van de zusjes en het broertje ontbrak ieder spoor. Aan het begin van de zoektocht vonden reddingswerkers wel een afgebeten appel en een babyflesje, aangenomen werd dat de kinderen nog in leven waren. In het lastige gebied, met veel mist en dikke begroeiing, lieten soldaten tijdens de zoektocht vanuit helikopters dozen met voedsel in de jungle vallen. Vliegtuigen vlogen over en vuurden fakkels af die de zoekteams 's nachts moesten helpen. Reddingswerkers gebruikten luidsprekers die een bericht lieten horen dat was opgenomen door de oma van de broers en zussen. Ze vertelde dat ze op één plek moesten blijven. Nieuwsuur sprak begin mei met Humberto Hinestrosa van Rescue International en maakte deze video over de zoektocht:

Ruim twee weken geleden werden er weer spullen gevonden van de kinderen: een dop van een fles, kinderschoenen en een vieze luier. De zoektocht ging verder. Vermoed werd dat de kinderen voor zichzelf een schuilplaats hadden gebouwd om zich te beschermen tegen de regen. De Colombiaanse president Gustavo Petro noemt het vinden van de kinderen na wekenlang zoeken "een vreugde voor het hele land". Hij spreekt van een "magische dag" en zegt dat de kinderen de geschiedenisboeken in zullen gaan.