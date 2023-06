Judolegende Riner moet wereldtitel delen met Tasojev, weken na arbitrale dwaling

Judoka Inal Tasojev is toch wereldkampioen. Drie weken nadat hij de WK-finale in het zwaargewicht heeft verloren van de Fransman Teddy Riner is de Rus alsnog aangewezen als wereldkampioen. Dat heeft de internationale judobond IJF besloten.

De 25-jarige Tasojev moet de prijs wel delen, want Riner hoeft zijn wereldtitel niet in te leveren.

De titel voor Tasojev is een zeldzaamheid: vorige maand gaf de wat starre IJF voor het eerst toe dat er een arbitrale fout was gemaakt in de finale van een groot toernooi.

Na bestudering van de beelden stelde de bond vast dat Tasojev na een overname van een worp in de extra tijd een score had verdiend. En niet Riner, die zijn elfde wereldtitel op mocht halen.

