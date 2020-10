Positieve coronatests houden volleyballers Sliedrecht uit Supercup

Het mannen-volleybalteam van Sliedrecht heeft zich afgemeld voor het toernooi om de Supercup dat komend weekeinde in Ede wordt gespeeld. Omdat enkele spelers uit de selectie besmet zijn met het coronavirus is de ploeg niet in staat mee te doen.

Het toernooi om de Supercup is de ouverture van het volleybalseizoen. Zaterdag staan de halve finales gepland, waarna op zondag de finale volgt. Sliedrecht zou zaterdag tegen Lycurgus aantreden. Lycurgus is nu automatisch geplaatst voor de eindstrijd. De halve finale tussen Dynamo en Orion wordt zaterdag wel gewoon gespeeld.

De vrouwen van Sliedrecht kunnen wel acte de presence geven in Ede. Zij treffen zaterdag VC Sneek. De andere halve finale gaat tussen Apollo 8 en Team Eurosped.