Hassan heeft er een rivaal bij: Kipyegon loopt verbluffend wereldrecord op 5.000 meter

Olympisch kampioene Sifan Hassan heeft er een concurrente bij op de 5.000 meter. En niet zomaar eentje. Bij de Diamond League-meeting in Parijs heeft Faith Kipyegon namelijk nog maar eens haar grote klasse laten zien. Een week nadat Kipyegon in Florence het wereldrecord op de 1.500 meter had verbeterd, liep ze vrijdag het wereldrecord op de 5.000 meter uit de boeken. Met 14.05,20 was ze 1,42 sneller dan Letesenbet Gidey in oktober 2020 in Valencia.

- NOS

De 29-jarige Keniaanse domineert sinds haar olympische titel in Rio de Janeiro in 2016 de 1.500 meter. Slechts een keer werd de wereldrecordhoudster verslagen: in 2019 was Hassan haar te snel af bij de wereldkampioenschappen in Doha. Dit seizoen heeft Kipyegon haar ogen gericht op de 5.000 meter, een afstand die ze al acht jaar niet meer in competieverband gelopen had. Haar rentree vanavond was er een voor de geschiedenisboeken. In Florence was de 1.500 meter volledig afgestemd op de recordpoging van Kipyegon, maar nu moest ze afrekenen met de houdster zelf, Gidey. Ondanks het moordende tempo van gelegenheidshaas Beatrice Chepkoech (wereldrecordhoudster op de 3.000 meter steeplechase) tijd leek er lange geen vuiltje aan de lucht voor de Ethiopische. Gidey nam na 3.000 meter resoluut de leiding, maar Kipyegon volgde ontspannen in haar spoor. Twee ronden voor het einde nam de Keniaanse de kop over en met een magistrale laatste ronde (60,08) declasseerde ze Gidey en ontnam haar bovendien de mondiale toptijd.

Klaver vijfde in sterke 400 meter Hassan zelf schitterde in Parijs door afwezigheid, net als Femke Bol. Daardoor was Lieke Klaver de Nederlandse blikvanger in een buitengewoon sterk bezette 400 meter. Klaver liep uitstekend (50,32 bleef ze 0,14 boven haar persoonlijke record) maar eindigde slechts als vijfde. Dat kwam door de sterke tegenstand, met regerend olympisch en wereldkampioene op de 400 horden, Sydney McLaughlin, als blikvanger. De Amerikaanse deed het eerst in lange tijd weer mee aan een grote wedstrijd en ging er als een raket vandoor.

- NOS

Op het laatste rechte stuk stortte McLaughlin echter in en werd gepasseerd door de de nummer twee van de Spelen en de WK, de Cubaanse Marileidy Paulino. McLaughlin eindigde als tweede in 49,71, maar wel op grote afstand van Paulino (49,12). De Bahreinse Salwa Eid Naser, wereldkampioene in 2019 en net terug na een tweejarige dopingschorsing, werd derde in 49,95.

Nog twee wereldrecords Op een geweldige atletiekavond in Parijs was ook Lamecha Girma goed voor een wereldrecord. Op de 3.000 meter steeplechase dook de Ethiopiër, die op de Spelen van 2021 en de WK van 2022 zilver won, met 7.52,11 ruim anderhalve seconde onder het negen jaar oude record van de in Kenis geboren Qatarees Saif Saaeed Shaheen.

- NOS

En aan het begin van de avond liep ook het Noorse wonderkind Jakob Ingebrigtsen een sensationeel wereldrecord op de incourante 2 Engelse mijl (3,219 kilometer). Ook al wordt die afstand zelden gelopen, hebben veel van de allergrootste namen in de atletiek zich gewaagd aan een recordpoging. Eliud Kipchoge, Hicham el Guerrouj, Paul Koech, Kenenisa Bekele en Mo Farah kwamen niet in de buurt van de grens van acht minuten. Haile Gebreselassie deed dat in 1997 bij de FBK Games in Hengelo wel, maar strandde op 8.01,08. Slechts een atleet dook slechtte ooit de magische grens.

- AFP

Een paar weken na Gebreselassie liep de Keniaan Daniel Komen in het Belgische Hechtel de dubbele Engelse mijl in 7.58,61. Met 7.54,10 haalde de Noor daar nog liefst vierenhalve seconde vanaf.

Olympisch kampioen Jacobs kansloos op 100 meter Op de 100 meter kwam olympisch kampioen Marcell Jacobs er met 10,21 (zevende) niet aan te pas. Noah Lyles, wereldkampioen op de 200 meter, zegevierde in 9,97.

- NOS

Andere opmerkelijke prestaties kwamen van Keely Hodgkinson op de 800 meter en hordenloper Grant Holloway. Hodgkinson, die bij de Spelen van 2021 en de WK van een jaar later zilver veroverde, denderde op de 800 meter naar 1.55,77. In haar eerste outdoorrace van het seizoen was dat een Brits record. Grant Holloway liep op de 110 meter horden voor het eerst dit seizoen onder de 13 seconden: 12,98.