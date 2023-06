Pand gesloten, toch een aanslag: '24/7 agent voor de deur onmogelijk'

De politie en de gemeente Arnhem hopen dat er snel duidelijkheid komt over de achtergrond van de ontploffingen bij een winkelcentrum, afgelopen nacht. In de Gelderse hoofdstad gingen explosieven af bij een eetcafé en een Chinees restaurant. Het eetcafé was eerder al gesloten door burgemeester Marcouch. Dat roept de vraag of zo'n maatregel wel effectief is tegen het voorkomen van geweld.

Naast het eetcafé was nog een andere horecazaak gesloten nadat daar donderdagochtend verdachte pakketjes waren gevonden. Bij het eetcafé is vorig jaar brand geweest. De andere zaak had volgens Omroep Gelderland in 2020 te maken met brandstichting, vernielingen en een vechtpartij.

In de buurt van het winkelcentrum is na de explosies van vannacht veel onrust, zegt Marcouch tegen de NOS. "Dit doet iets met het veiligheidsgevoel en de veiligheid van mensen."

Marcouch zegt dat hij tot sluiting van de zaken had besloten om de rust te herstellen. "Dan zijn er in zo'n zaak geen mensen aanwezig en stopt de activiteit." Hij had de hoop dan geen nieuwe aanvallen te zien, en tijd te krijgen om aan opsporing te doen.

Rotterdam en Amsterdam

Ook in Amsterdam ging onlangs een explosief af bij een pand dat al gesloten was. Dat was bij een filiaal van een geldwisselkantoorbedrijf dat de laatste tijd vaker werd getroffen door aanslagen, ook in Rotterdam. Niemand raakte gewond, wel was er schade.

"Je weet niet wat de motieven zijn", zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch over de ontploffingen. Politie en gemeente onderzoeken nog waarom de Arnhemse zaken doelwit zijn, en van wie. "Ik kan me voorstellen dat dit voor de ondernemers heel gemeen voelt. Maar mijn keuze is gemaakt omdat we erger willen voorkomen." Volgens Marcouch hebben ondernemers van het winkelcentrum aan het Elderveldplein daar ook begrip voor.

'Niet 24/7 agent voor de deur'

De politie zegt in een reactie dat explosies als die van afgelopen nacht nooit volledig te voorkomen zijn, ook niet door sluiting van panden. "Wij kunnen niet 24 uur per dag op iedere hoek van de straat staan", zegt een woordvoerder. "Collega's hebben ook gewoon noodhulp te verlenen."

Volgens de woordvoerder wordt er door de politie wel extra gesurveilleerd en de gemeente heeft camera's geplaatst. De getroffen zaken hadden zelf ook camera's, en daarop zijn de verdachten ook te zien. "Maar die hebben daar maling aan."