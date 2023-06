Colombia en ELN-rebellen kondigen staakt-het-vuren aan

De Colombiaanse overheid en de guerrillabeweging ELN hebben samen een staakt-het-vuren aangekondigd. De wapenstilstand zal zes maanden duren en gaat op 3 augustus in. Het is de uitkomst van een derde ronde aan vredesonderhandelingen die werden gehouden sinds de verkiezingen vorig jaar. Deze keer ontmoetten de onderhandelaars elkaar in Cuba.

Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken beginnen de voorbereidingen voor de wapenstilstand vandaag al. Het staakt-het-vuren zal in fases ingevoerd worden. Het is onduidelijk wat die stappen precies inhouden.

In Colombia woedt al ruim vijftig jaar een hevige strijd tussen de regering, extreemlinkse guerrillabewegingen, extreemrechtse paramilitaire organisaties en drugsbendes. Het geweld heeft aan meer dan 450.000 mensen het leven gekost.

In 2016 kwam er een vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de voornaamste rebellenbeweging, de FARC. Maar sindsdien hebben rebellengroepen en drugsbendes nog altijd grote invloed in sommige delen van Colombia.

Oudste rebellengroep

De linkse guerrillaorganisatie ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) is de oudste overgebleven rebellengroepering. De ELN bestaat uit naar schatting 2000 tot 4000 leden, die zowel in Colombia als in buurland Venezuela actief zijn. Volgens mensenrechtenorganisaties runt de guerrillabeweging drugsmokkelroutes en illegale goudmijnen.

Vlak voor de jaarwisseling maakte president Petro bekend een staakt-het-vuren te hebben gesloten met vijf gewapende groepen, waaronder ELN. De wapenstilstand zou zes maanden duren, maar werd al snel geschonden. ELN zelf ontkende betrokken te zijn bij het staakt-het-vuren.

Ex-guerrillastrijder als president

Petro werd vorig jaar verkozen als eerste linkse president in de geschiedenis van Colombia. Zelf was hij ooit guerrillastrijder in de linkse beweging M-19, die inmiddels is opgeheven.

Een van Petro's verkiezingsbeloftes was "totale vrede" voor het land. Hij stuurt aan op een demobilisatie van alle drugsbendes en guerrillabewegingen.