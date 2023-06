Omtzigt pleit bij start tour voor 'stille revolutie', zwijgt over politieke toekomst

Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt weet nog steeds niet of hij een eigen politieke partij gaat oprichten. Het zelfstandig Kamerlid is wel gestart met een landelijke tour door Nederland om geïnteresseerden op te roepen met concrete voorstellen te komen om maatschappelijke problemen op te lossen. "Ik werk stap voor stap," zei Omtzigt tegen de NOS na afloop van de eerste bijeenkomst, vanavond in de Koepelzaal in Leeuwarden.

Omtzigt is na zijn vertrek uit het CDA in juni 2021 regelmatig gevraagd naar zijn politieke toekomst. Nu, twee jaar later, geeft hij nog geen uitsluitsel. In 2021 kreeg Omtzigt een burn-out en zijn terugkeer, zestien weken later, is hem soms zwaar gevallen, zegt hij nu. "Ik wil doen wat ik zelf kan en ik wil kijken hoeveel draagvlak er is."

Het kan volgens Omtzigt ook zijn dat iemand anders de lijsttrekker wordt van een mogelijk op te richten partij. Hij zal alleen niet terugkeren naar zijn oude partij, het CDA. "Die deur is helemaal dicht."

Onderop

Omtzigt had het in zijn speech voor een uitverkochte zaal over een "stille revolutie". Hij vindt dat burgers en allerlei betrokken instanties op het gebied van bijvoorbeeld zorg, wonen, het openbaar bestuur en onderwijs zelf met oplossingen moeten komen. "Er wordt te veel gekeken naar Den Haag om de problemen op te lossen, maar daar zijn ze niet toe in staat", stelt hij. "De oplossingen moeten juist komen van burgers overal in het land, van onderop."

Omtzigt stapte in 2021 uit het CDA en is sindsdien partijloos. Hij kreeg onder meer grote bekendheid met het boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire, samen met SP-Kamerlid Renske Leijten. In een boek uit 2021 deed hij voorstellen om het vertrouwen tussen de overheid en de burgers te herstellen.

Zonder visie

Omtzigt is zeer kritisch over de staat van de Nederlandse politiek met een "regering zonder draagvlak bij de burgers, abstracte modellen en bestuurders die zijn verdwaald in technologische politiek zonder visie". Omtzigt heeft een grote achterban en sommige opiniepeilingen voorspellen dat de ex-CDA'er behoorlijk wat zetels zou kunnen halen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.