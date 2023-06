Basketballers ZZ Leiden slaan eerste slag in finale BNXT League tegen Oostende

De basketballers van ZZ Leiden hebben een eerste stap gezet naar titelprolongatie in de BNXT League, een competitie met Belgische en Nederlandse clubs. In de COREtec Dôme in Oostende won de Nederlandse ploeg de eerste wedstrijd in de best-of-three-serie met 79-66 van Filou Oostende. Zondag is in de Vijf Meihal in Leiden de return. De Nederlands landskampioen begon erg sterk tegen de beste ploeg van België dit jaar. Onder leiding van de Amerikaan David Collins, die elf van de eerste veertien punten voor zijn rekening nam, kwam Leiden al snel een voorsprong van tien punten. Die intensiteit werd doorgetrokken naar het tweede kwart waarin Oostende lange tijd maar moeizaam tot scoren kwam. Leiden breidde de voorsprong uit naar vijftien punten, maar toen kreeg de thuisploeg opeens de geest.

Finale BNXT League live bij de NOS De wedstrijden van ZZ Leiden tegen Oostende in de finale van de BNXT League zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Ronald van Dam en oud-international Henk Norel. De tweede wedstrijd in de best-of-three-serie begint op zondag om 15.00 uur. Een eventuele derde wedstrijd (in Oostende) is dinsdag om 20.30 uur.

Mede dankzij een flinke foutenlast aan de kant van Leiden kwam Oostende steeds iets dichterbij. Onder leiding van de Nederlander Keye van der Vuurst de Vries, die op slag van rust nog een driepunter raak schoot, werd het gat tussen beide teams verkleind tot drie punten, 41-44. Na de pauze kwam Oostende nog heel even op gelijke hoogte (44-44), maar toen stelde Leiden orde op zaken. Het hielp de thuisploeg ook niet dat coach Dario Gjergja meer met de scheidsrechters bezig was dan met zijn eigen team. Gedrag dat door zijn spelers over werd genomen.

ZZ Leiden-coach Douglas Spradley tijdens het duel met Oostende - AFP