Enorme brand in Ter Aar nog niet onder controle, blussen gaat uren duren

Op een bedrijventerrein in Ter Aar, in Zuid-Holland, woedt een enorme brand. Het vuur ontstond rond 21.30 uur in een plasticbedrijf, maar is inmiddels overgeslagen naar andere bedrijven. Onder meer een houthandel en een meubelzaak staan in brand.

De verwachting is dat het blussen nog uren gaat duren. Rond 00.50 uur liet de brandweer weten dat de brand nog niet onder controle is.

Grote rookwolken

Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij die in de richting van Woubrugge waaien, zo meldt Omroep West. De rook is in een groot gebied te zien.

Ook waren er een tijd lang explosies te horen. Dat waren gasflessen van heftrucks die ontploffen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden weten.

Op deze beelden zijn de rookwolk en de explosies te zien: