Boris Johnson stapt op als lid van het Lagerhuis om 'partygate'

Oud-premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson stopt per direct als lid van het Lagerhuis. Aanleiding is het onderzoek dat naar hem loopt vanwege partygate. Het onderzoeksrapport is nog niet openbaar gemaakt, maar Johnson heeft het al gekregen en zegt dat de onderzoekscommissie hem kennelijk uit het parlement wil duwen.

Het onderzoek draait om de illegale feesten die Johnson tijdens de coronalockdowns hield in zijn kantoor en ambtswoning. Onderzocht wordt of hij bewust het parlement heeft misleid toen hij ten onrechte zei dat er geen regels waren overtreden. Zelf heeft hij verklaard dat de misleiding per ongeluk was en heeft hij excuses aangeboden.

In een verklaring na zijn aftreden als parlementslid haalt Johnson nu uit naar de onderzoekscommissie. Volgens hem is er geen enkel bewijs van bewuste misleiding. "Ik heb niet gelogen, en ik geloof dat de commissieleden dat in hun hart weten."

Johnson zit in het Lagerhuis sinds 2001. Van juli 2019 tot september 2022 was hij premier van het Verenigd Koninkrijk.