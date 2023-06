Hockeyers met zevenklapper afgedroogd door Australiërs in Pro League

De Nederlandse hockeyers zijn in de Pro League afgedroogd door de Australiërs. De Aussies gaven de jonge ploeg van Jeroen Delmee in Eindhoven een flinke berg huiswerk mee. Het werd 7-2 voor de Australiërs.

In het eerste kwart kon Oranje, afgezien van een gestopte strafcorner van Seve van Ass, niets creëren. Australië scoorde wel. En veel. Tom Craig legde er twee in, onder meer na een mooie splijtende bal van Eddie Ockendon. Lachlan Sharp deed hetzelfde na een listig passje van Beale. Via Nathan Ephraums, Craig en een strafcorner van Jeremy Hayward denderde de ploeg van trainer Colin Batch door.