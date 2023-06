Ruud walst in drie sets over Zverev heen; voor tweede jaar op rij finalist in Parijs

De Noorse tennisser Casper Ruud heeft net als in 2022 de finale gehaald van Roland Garros. De als vierde geplaatste Noor klopte de Duitse nummer 22 van de plaatsingslijst, Alexander Zverev, in drie sets. Nadat de eerste twee sets met 6-3 en 6-4 had gewonnen, walste Ruud in de derde set met 6-0 over Zverev heen.

De 24-jarige Ruud gaf de eerste set ondanks een riante marge nog bijna uit handen, maar poetste een breakpoint op 5-3 weg en hield het hoofd daarna koel.

De wisselvallige Zverev, die vorig jaar in de halve finales van Roland Garros tegen Rafael Nadal zwaar geblesseerd raakte aan zijn enkel en maanden moest revalideren, leek in de tweede set het momentum naar zich toe te trekken. Maar bij een stand van 2-1 liet hij drie breakkansen onbenut.

Ruud sterk in derde set

Ruud drukte even later wel door en zag de 26-jarige Zverev, die maar een van zijn twaalf partijen met toptienspelers won op grandslamtoernooien, in set drie alleen maar verder aanmodderen.

Nadal, die deze keer niet van de partij is omdat hij niet fit is, was vorig jaar nog in drie sets te sterk voor Ruud in de finale van het Franse grandslamtoernooi. Dit keer treft de Noor in de finale Novak Djokovic, die eerder op de dag van een geblesseerde Carlos Alcaraz won.