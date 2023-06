In Brabant werkt eigen versie van STAP-regeling wél: 'Dit kan landelijk ook'

Het was weer in no-time op vorige maand: het STAP-budget waarmee Nederlanders subsidie kunnen krijgen voor het volgen van een opleiding. Ondanks de enorme populariteit van de regeling, verdwijnt die in 2024. De provincie Noord-Brabant heeft een geheel eigen versie op het STAP-budget ontwikkeld die wél een succes is.

Sinds twee jaar kunnen Brabanders zich aanmelden voor Brabant Leert. Via dat traject kunnen zij geld krijgen om een opleiding te volgen in sectoren zoals de horeca, techniek en de zorg. Sectoren waarin veel vraag is naar arbeidskrachten.

Het project is de Brabantse variant op de STAP-regeling. Via die landelijke regeling kunnen mensen op verschillende momenten in het jaar een subsidie aanvragen van maximaal 1000 euro voor het volgen van een cursus of opleiding. Tijdens de vorige ronde, op 1 mei, was het budget binnen drie uur vergeven. Van de 159.000 mensen die zich hadden aangemeld, hebben 38.000 mensen de vergoeding gekregen.

Nog voor die aanmeldronde begon kondigde de regering aan de regeling per januari 2024 te beëindigen als onderdeel van een reeks bezuinigingen. Afgelopen jaar was er veel kritiek op de regeling. Te veel mensen misbruikten de subsidie voor cursussen als bierproeven of erotisch yoga. Ook gooiden aanbieders hun lesgeld flink omhoog nadat het STAP-budget was ingevoerd.

Inspelen op behoeften

Dat de regeling in Brabant wel een succes is, komt volgens Fred van der Westelaken, bestuursvoorzitter van het ROC Tilburg, doordat er goed wordt ingespeeld op regionale behoeften. "Die brengen we goed in beeld samen met werkgevers. En vervolgens hebben we een laagdrempelig systeem bedacht waar mensen snel een opleiding kunnen vinden."

Zo is er de cursus 'kleine medische handelingen' voor ouderenverzorgers. Die leren daar een aantal verpleegtechnische handelingen zodat ze meer kunnen op de werkvloer en dus breder inzetbaar zijn: