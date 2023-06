Mogelijk weer veerboot voor fietsers en voetgangers tussen Maassluis en Rozenburg

Er komt mogelijk toch weer een vaste veerverbinding voor fietsers en voetgangers tussen Maassluis en Rozenburg. Eind vorige maand stopte de veerboot plotseling met varen nadat exploitant AquaSwets faillissement had aangevraagd. Hierdoor strandden reizigers bij de aanlegsteigers.

Rederij Damen wil het vervoer nu overnemen, schrijft de regionale omroep Rijnmond. De overname wordt volgende maand besproken in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Als die akkoord zijn, krijgt de rederij de aanbesteding voor twee jaar. De overeenkomst kan maximaal twee keer met een jaar worden verlengd.

Een autoveer tussen Maassluis en Rozenburg vaart al sinds vorig jaar oktober niet meer. Beide veerboten van de toenmalige vervoerder kampten met technische problemen. Vanwege financiële problemen was er ook geen geld om de boten te repareren. Dat leidde eind vorige maand uiteindelijk tot het faillissement van de exploitant.

De nieuwe veerboot is alleen voor fietsers en voetgangers en zal waarschijnlijk vanaf volgende maand drie keer per uur op en neer varen. In de tussentijd worden bussen en een tijdelijke veerboot ingezet. Zicht op een veerpont voor auto's is er volgens Rijnmond nog niet.