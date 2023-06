Van der Sloot voor rechter VS: ik ben onschuldig aan afpersing

Joran van der Sloot heeft tegen de rechter in de Verenigde Staten verklaard onschuldig te zijn aan afpersing. De 35-jarige Nederlander werd gisteren uitgeleverd door Peru en verscheen vandaag voor de rechter in de Amerikaanse staat Alabama. Hij wordt verdacht van het afpersen van de ouders van de vermiste tiener Natalee Holloway.

Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met de verdwijning van de 18-jarige Holloway in 2005, op Aruba. Van der Sloot zou een van de laatste personen zijn met wie zij samen is gezien.

Holloways moeder was vandaag ook in de rechtszaal aanwezig. Van der Sloot zou haar jaren geleden hebben beloofd aan te geven waar het lichaam van Holloway lag in ruil voor 25.000 dollar.

De rechter in Alabama vroeg om een formele reactie van Van der Sloot op de beschuldigingen. Ook werden juridische stappen doorlopen zoals de toekenning van een advocaat.

Veroordeeld voor moord

Van der Sloot is door Peru tijdelijk aan de VS uitgeleverd voor het proces. Hij zit in Peru al jaren vast voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores en werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar.

Als Van der Sloot in de VS schuldig wordt bevonden aan oplichting kan hij een celstraf krijgen oplopend tot 25 jaar. Hij moet dan eerst nog zijn resterende straf in Peru uitzitten.