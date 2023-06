Na Cuba verslaan volleyballers ook Duitsland in Nations League: 'Geeft vertrouwen'

De Nederlandse volleyballers hebben in hun derde duel in de Nations League een 3-0 overwinning geboekt op Duitsland. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het Canadese Ottawa in drie sets: 25-20, 33-31, 25-21.

In 2014 werd Duitsland nog derde bij het WK volleybal en drie jaar later verloor het de finale van het EK van Rusland. De laatste jaren heeft het Duitse volleybal wat kwaliteit ingeleverd. Zo was Nederland (12de op de wereldranglijst) in 2021 en in 2022 in de Nations League ook al te sterk voor de Duitsers, de mondiale nummer 17.

Vrijdag waren de twee ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd. In de eerste set had Oranje bij 21-18 voor het eerst een marge van drie punten. Ook in set twee waren de verschillen klein. Nederland kwam van 10-13 terug tot 13-13.

Van Garderen blinkt uit

Na enkele vreemde arbitrale beslissingen werkte Nederland zes Duitse setpoints weg en sloeg op het derde setpoint toe. Oranje werd in de derde set vanaf 19-12 wat nonchalant (21-20), maar herpakte zich net op tijd.

Nimir Abdelaziz speelde niet zijn beste wedstrijd, maar sloeg wel het winnende punt binnen voor Oranje. Maarten van Garderen was tegen de Duitsers topscorer met 21 punten.